Ким Чен Ын рассказал Валентине Матвиенко, что готов приехать в Россию

О своём намерении приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным рассказал северокорейский лидер Ким Чен Ын спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко. Об этом пишет RT 8 сентября.

«Он сказал, что подтверждает готовность приехать с официальным визитом в Россию и своё желание. Он не хочет откладывать, и сейчас по дипломатическим каналам начнётся согласование времени и места этого визита», — уточнила Матвиенко.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Россия играет важную роль в политико-дипломатическом урегулировании ядерной проблемы корейского полуострова. «Наши подходы и подходы главы государства Северной Кореи совпадают», — отметила спикер Совфеда.

Делегация Совета федерации приехала в Пхеньян 7 сентября и пробудет там до 10-го числа.

В мае встречу с лидером Северной Кореи провел глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию. Приезд Лаврова предварял переговоры главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в июне в Сингапуре.