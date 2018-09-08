Минобороны РФ: Провокация с применением химоружия произойдет в Сирии уже сегодня

Террористы собираются применить химическое оружие против мирного населения в сирийской провинции Идлиб вечером 8 сентября. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова сообщает РБК.

Российские военные утверждают, что в командном пункте террористов 7 сентября прошла встреча лидеров различных местных группировок с координаторами «Сирийской гражданской обороны», известной также как «Белые каски». «На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин», — цитирует Конашенкова РБК.

Впервые о готовящейся провокации в Идлибе в Минобороны заявили в конце августа. Тогда там сообщили, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, готовясь нанести новые удары по Сирии. Это якобы связано с подготовкой провокации с применением химического оружия. О провокации в Идлибе 7 сентября на саммите лидеров РФ, Турции и Ирана в Тегеране также напомнил президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что Россия не может игнорировать эту информацию.

4 сентября российские военные нанесли авиаудар по представителям запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб в Сирии. Идлиб – последняя сирийская провинция, которая остается под контролем вооруженной оппозиции.