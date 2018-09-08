Лодку с двумя молодыми людьми вызволяли из Финского залива

Вечерняя лодочная прогулка закончилась опасным путешествием в открытых водах Финского залива. Чтобы отбуксировать судно к берегу, понадобилась помощь спасателей.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне около шести вечера двое 19-летних парней арендовали лодку в Сестрорецке и ушли на ней в сторону Финского залива. Прокат в парке Дубки работает до 20.00, до этого времени путешественники не вернулись, поэтому сотрудники обратились в МЧС.

Пропавшее судно нашли в Финском заливе в двух километрах от выхода из водосливного канала. Из-за изменившейся погоды юноши не могли причалить к берегу. Спасатели вернули лодку на станцию, медицинская помощь её пассажирам не понадобилась.