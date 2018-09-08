Сергей Шнуров появился в совместном клипе Киркорова и Баскова. Шутки позаимствовали из треш-комедий категории «В»

В сети появился новый клип на совместную песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица», в съемках которого принял участие Сергей Шнуров. Видео снято в винтажной стилистике с отсылкой к фильму «Парк юрского периода». Кроме петербургского музыканта, на экране появляются Гарик Харламов, Андрей Малахов, Валерий Леонтьев и Анита Цой.

«Фонтанка» не может разместить 6-ти минутный ролик в связи с тем, что в нем присутствует ненормативная лексика. В клипе эксплуатируется тема многолетнего конфликта между артистами. «Да кого они хотят [обмануть] со своей дружбой? Филипп и Басков вообще не друзья. Какой [к черту] совместный клип?», – возмущается на экране Шнуров.

На протяжении большей части видео длинноволосые и усатые Киркоров и Басков пытаются насолить друг другу самыми грязными способами, в духе треш-комедий класса «B». Так, например, в середине клипа Киркоров роняет на бок биотуалет с Басковым, на которого льется содержимое бачка, а также садится ему на лицо. Басков, в свою очередь, швыряет Киркорову в лицо горячими пельменями и поджигает его.

Для тех, кому не нравится творчество артистов, клип заканчивается позитивным финалом: оба певца заживо сгорают от осветительного прибора, упавшего в бассейн. Критики отметили, что песня напоминает композицию Киркорова «Цвет настроения синий». Клип на этот трек вышел 28 апреля, в нем Филипп Киркоров с бандой подростков покупает алкоголь и хулиганит.