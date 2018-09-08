«Создается угроза единству всего мирового православия». Синод РПЦ протестует против автокефалии украинской церкви

Священный Синод Русской православной церкви выразил «решительный протест и глубокое возмущение» в связи с решением Константинопольского патриархата отправить двух экзархов на Украину для подготовки автокефалии православной церкви страны. Заявление опубликовано 8 сентября на официальном сайте московского патриархата.

В документе утверждается, что решение было принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. По мнению Синода РПЦ, это является «грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви».

Также в РПЦ подчеркнули, что решение о возможном предоставлении автокефалии украинским православным «принято вопреки воле епископата Украинской Православной Церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса». При этом в России считают, что Константинопольский патриарх превысил свои полномочия принятием такого решения.

«Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия. Священный Синод Русской Православной Церкви заявляет, что вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на Патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской Церкви, которые их поддерживают», – подытожили в РПЦ.

И пообещали, что ответные действия московского патриархата «последуют в самое ближайшее время».

Напомним, накануне свой протест по поводу отправки экзархов на Украину высказал и отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Аргументы приводились практически такие же.