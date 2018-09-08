Кадыров потребовал уточнить границы Чечни. Территориальный спор с Ингушетией будет разрешать Магомед «Лорд» Даудов

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании республиканской комиссии для уточнения границ региона. Документ опубликован 8 сентября на сайте правительства Чечни.

В нем утверждается, что комиссия нужна для «уточнения местоположения и установления административной границы Чеченской республики». Проходить этот процесс должен «в соответствии с законодательством России». Комиссия должна помочь решить «спорные вопросы» при установлении границ региона.

Возглавит комиссию правая рука Кадырова — спикер чеченского парламента Магомед Даудов (в СМИ его часто называют «Лордом»). Контролировать деятельность нового органа будет лично глава Чечни.

Речь идет о спорных территориях на границе с Ингушетией. «Признать утратившим силу распоряжение Главы Чеченской Республики от 3 сентября 2012 года No 104-рг «О создании государственной комиссии по уточнению и согласованию административной границы между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия», – говорится в указе Кадырова.

Споры между Чечней и Ингушетией о принадлежности Сунженского и Малгобекского районов идут с середины 1990-х годов. Согласно последним подписанным договоренностям, Чечне отошли село Серноводское и станица Ассиновская Сунженского района, остальная территория отошла Ингушетии. Однако еще в 2005 году, будучи и.о. премьер-министра Чечни, Рамзан Кадыров заявил: «Вопрос наших исконных территорий волнует весь народ. Как в соседних регионах, так и в самой Чечне хорошо известно, где проходила граница до объединения субъектов и где она должна проходить после размежевания... Мы, естественно, хотим быть хозяевами своей земли».

Как писало издание «Кавказский узел», в августе 2018-го борьба за спорные территории обострилась. Якобы рабочие чеченских дорожных организаций под охраной местных силовиков начали работы на территории Ингушетии. По сведениям в СМИ, они собираются установить пост ДПС МВД по Чечне в районе села Аршты — это два километра от границы между регионами вглубь Ингушетии.