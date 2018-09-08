Google удалил платную рекламу митингов Навального из YouTube. Американская корпорация подчинилась российским властям

Американская компания Google удовлетворила требования российских властей и удалила платную рекламу митингов против пенсионной реформы из видеохостинга YouTube. Ротация большей части роликов заблокирована. Об этом сообщил сторонник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков 8 сентября.

«Блокировка произошла в полночь, и мы считаем, что это является реакцией Google на письмо Центризбиркома — то есть они считают, что наши видео надо блокировать из-за «дня тишины». При этом блокировка рекламы не зависит от того, проходят в регионе выборы или нет, а также от того, согласован митинг в этом регионе или нет. Скажем, в Чебоксарах митинг согласован и выборов нет, тем не менее и там Google закрыл нашу рекламную кампанию», — прокомментировал он.

Волков подчеркнул, что митинги против пенсионной реформы никак не нарушают «дня тишины», а письмо Центризбиркома не является юридическим документом.

«Сейчас важно, чтобы международная пресса поработала четвертой властью и настучала по голове корпорации, которая зачем-то решила исполнить явно незаконное требование Центризбиркома и помочь президенту Путину, который очень, очень боится митингов 9 сентября», — добавил Волков.

Ранее Генеральная прокуратура и Центральная избирательная комиссия отправили письма в Google, чтобы рассказать о нарушении российского законодательства американской компанией. Ведомства указали на то, что оппозиционер Алексей Навальный призывает граждан приходить на его политическое мероприятие во время региональных и муниципальных выборов по всей стране. Для этого он использует сервисы Google, например, видеохостинг YouTube.