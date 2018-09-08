Новичок «Зенита» Маркизио вылетел в Петербург вместе с семьей

В ближайшие часы единственный новичок лета-2018 футбольного клуба «Зенит» полузащитник Клаудио Маркизио присоединится к команде. Как сообщила в своем Instagram 8 сентября супруга итальянского футболиста, он вылетел вместе с семьей в Санкт-Петербург.

Официальная презентация Маркизио состоится в воскресенье, 9 сентября, перед товарищеским матчем с «Кайратом». Начало презентации в 17:40, а игра стартует в 18:00.

Напомним, Маркизио присоединился к клубу на правах свободного агента. По данным итальянских СМИ, Маркизио будет получать 6,5 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Источники в России говорят об окладе в 3,5 млн евро.