Новичок «Зенита» Маркизио вылетел в Петербург вместе с семьей
В ближайшие часы единственный новичок лета-2018 футбольного клуба «Зенит» полузащитник Клаудио Маркизио присоединится к команде. Как сообщила в своем Instagram 8 сентября супруга итальянского футболиста, он вылетел вместе с семьей в Санкт-Петербург.
Официальная презентация Маркизио состоится в воскресенье, 9 сентября, перед товарищеским матчем с «Кайратом». Начало презентации в 17:40, а игра стартует в 18:00.
Напомним, Маркизио присоединился к клубу на правах свободного агента. По данным итальянских СМИ, Маркизио будет получать 6,5 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Источники в России говорят об окладе в 3,5 млн евро.
Справка:
Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.
С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.