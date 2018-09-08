В Крыму возбудили уголовное дело после жалоб 70 заключенных на систематические избиения

После рассказов об избиении более чем 70-ти осужденных в исправительной колонии № 2 в Керчи Главное управление Следственного комитета по республике Крым возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Об этом сообщает «Гулаг-Инфо».

Дело было возбуждено по результатам проверки управления по расследованию особо важных дел. Заключенные пожаловались правозащитникам на систематическое насилие со стороны надзирателей в июле 2018 года. По их рассказам, регулярные избиения проходили в помещениях, где нет камер: в комнате дежурной части, в служебных кабинетах и штрафном изоляторе. По информации «Гулаг-Инфо», в насилии, помимо сотрудников колонии, на постоянной основе принимали участие двое осужденных – старший дежурный отряда № 3 Михаил Фомин и старший дежурный карантинного отделения Бекир Ахмет Энвер-оглы.

Волна уголовных дел о превышении полномочий сотрудниками системы ФСИН поднялась после обнародования видеозаписи из ярославской колонии, публикация спровоцировала задержание 12-и сотрудников исправительного учреждения.