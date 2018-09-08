В Купчино рядом с электрощитом нашли погибшего мужчину

Жизнь горожанина прервалась у электрощитка во Фрунзенском районе Петербурга. Стал ли удар током причиной смерти, установит экспертиза.

Как узнала «Фонтанка» 8 сентября, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что у первого корпуса 95-го дома на улице Будапештской нашли труп. Погибший мужчина находился рядом с электрощитовой.

Выехавший на место следователь осмотрел погибшего 51-летнего горожанина и не нашёл у него внешних признаков насильственной смерти. Причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.