В британском Барнсли женщина бегала по улицам с ножом и кричала по-арабски. Полиция ведет расследование

В центре города Барнсли на севере Англии 8 сентября пришлось перекрывать движение из-за «серьезного инцидента», сообщили в полиции Южного Йоркшира.

По информации в местных СМИ, в Барнсли женщина с ножом пыталась напасть на прохожих. Она якобы «кричала по-арабски». Некоторые очевидцы сообщали о том, что нападавших было несколько. В полиции заявили, что задержан один человек. В результате инцидента пострадал один человек — он получил «незначительные травмы». При этом полицейские просят местных жителей соблюдать осторожность и сообщать обо всех подозрительных лицах, замеченных в районе инцидента.