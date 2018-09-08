Во Всеволожске дама на «Ниссане» разнесла ограду могилы. Смерть автоледи встретила на кладбище

Смертельное ДТП произошло на кладбище в Ленобласти ранним утром 8 сентября. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, на улице Лиственной во Всеволожске «Ниссан» снёс несколько мраморных плит на выставке памятников, затем машину развернуло и отбросило на дерево, по пути иномарка снесла оградки у могил.

По информации управления ГИБДД России по городу и Ленобласти, авария произошла около шести утра. За рулём «Ниссана» находилась 29-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Очевидцы уверяют, что девушка была пьяна.