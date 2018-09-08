The Telegraph: обвиняемые в отравлении Скрипалей 6 раз летали в Женеву во время переговоров по Сирии

Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании назвали виновными в отравлении Скрипалей, не раз посещали Женеву. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам собеседника издания в британском правительстве, Петров и Боширов посещали Женеву отдельно друг от друга не менее 6 раз. С ноября 2017 года по февраль 2018-го россияне забронировали девять билетов в обе стороны. С какой целью оба летали в Швейцарию не сообщается, но издание обращает внимание на то, что они посещали Женеву в то же время, когда там в штаб-квартире ООН проводились переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.

Источник The Telegraph назвал ключевой задачей выяснить то, с кем контактировали Петров и Боширов в Швейцарии. Всего с сентября 2016 года по март 2018-го оба забронировали билеты более чем на 30 рейсов, предпочитая путешествовать отдельно друг от друга. Напомним, ранее о том, что предполагаемые разведчики посещали Женеву, писала и «Фонтанка».

The Telegraph также писал о том, что Александр Петров и Руслан Боширов представлялись бизнесменами из Петербурга. Они въехали в Великобританию по легальным документам, получив визу в консульстве. Оба заявили, что работают в сфере международной торговли, а также предоставили свои визитки и выписки из банка, показывающее, что у них на счетах тысячи фунтов.

Дело Скрипалей привело к закрытию консульства Великобритании, где Петров и Боширов якобы получили свои визы. Закрытие представительства королевства в Петербурге – ответная мера России на высылку 23 дипсотрудников из Лондона после отравления бывшего разведчика и его дочери. 1 августа со здания был снят флаг. Консульство было открыто при участии Владимира Путина в 1994 году и проработало почти 25 лет.