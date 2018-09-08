Из-за сильного ветра с Крымским мостом столкнулся плавучий кран. Стихия на полуострове не успокаивается

На одном из участков Крымского моста ограничено движение из-за столкновения плавучего крана с опорой переправы. Об этом пишет РБК.

Сейчас устраняются последствия инцидента. Он произошел рано утром 8 сентября. Сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран — он находился на стоянке на большом удалении от моста, поскольку накануне МЧС выпустило штормовое предупреждение. В итоге судно прибило к опоре автодорожной части моста на участке между островом Тузла и фарватером. Скорость ветра в этот момент составляла около 14 м/с. Высота волн могла достигать четырех метров.

Стрела крана повредила мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения переправы. Кран уже отбуксировали. Причем в инфоцентре «Крымского моста» подчеркивают, что устранение последствий инцидента осложняется штормовыми условиями. Напомним, утром 8 сентября в акватории Керченского залива терпел бедствие буксир «Шквал» – морякам пришлось покинуть его на плоту. На данный момент всех моряков уже подняли на борт сухогруза «Сарыч», который проходил мимо.

Напомним, стихия не успокаивается в Крыму с 7 сентября. Как писала накануне «Фонтанка», по полуострову прошел смерч, а Ялта из-за дождей превратилась в «крымскую Венецию».