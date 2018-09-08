Задержка рейса продлила петербуржцам пребывание в Турции на одиннадцать часов

Длительным сидением на чемоданах закончился отпуск петербуржцев в Турции. Чартерный рейс авиакомпании iFly не вылетел по расписанию, задержка растянулась на одиннадцать часов.

Как рассказал «Фонтанке» один из клиентов перевозчика, 8 сентября борт должен был отправиться из аэропорта Антальи в 7.35. Но пассажиров не позвали на посадку. Сейчас на онлайн-табло время вылета назначено на 18:30. «Уверенности в том, что это окончательное время нет, так как уже было 4 переноса. Аналогичные проблемы были у авиакомпании и раньше этим летом», — рассказал петербуржец.

В службе поддержки клиентов iFly нашему изданию пояснили, что задержка произошла из-за того, что борт в Анталью прибыл с опозданием. Самолёт из Турции в Пулково ожидают в 22:40.

Череда опозданий отразилась и на следующем рейсе iFly из Петербурга в Анталью. Вылет перенесли с 13:30 8 сентября на 0:30 9 сентября.