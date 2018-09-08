Россия впервые провела совместные учения Военно-морских и Воздушно-космических сил в Средиземноморье

Корабли российского военно-морского флота в Средиземном море в рамках учений обстреляли условные воздушные и надводные цели, а также глубинными бомбами уничтожили воображаемую подводную лодку противника. Об этом журналистам рассказал 8 сентября начальник штаба группировки задействованных на учениях кораблей, капитан первого ранга Андрей Солошин, сообщает РБК.

В учениях для стрельбы в воздух и на воде были задействованы комплексы АК-130 и АК-630. Для подводной атаки использовался советский бомбомет РБУ-6000. Как сообщил Солошин, военные справились со всеми поставленными задачами и целями, среди которых, помимо стрельбы, были поиск и слежение за подводной лодкой противника. «Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях», — заметил капитан первого ранга.

За российскими кораблями с расстояния в 20 км наблюдал боевой фрегат из Нидерландов «Де Рюйтер». Помимо моряков, в учениях участвовали Воздушно-космические силы. Так, например, 5 сентября 2 стратегических бомбардировщика Ту-160 совершили 10-часовой полет над местностью в сложных метеоусловиях и осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям.

Это первые совместные масштабные учения ВМФ и ВКС в Средиземном море, которые длились с 1 по 8 сентября. В них приняли участие 26 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, в том числе две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС. Учения проходят под надзором главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева. В правительстве РФ развернутые учения объяснили сложной ситуацией в сирийском регионе.