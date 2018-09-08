Бывший координатор санкционной политики Госдепа предложил усилить антироссийские ограничения

Экс-координатор санкционной политики государственного департамента США Дэниел Фрид рассказал американским сенаторам о том, какими должны быть следующие санкции в отношении России. Об этом 8 сентября сообщает РБК.

США могли бы усилить ограничения в двух направлениях: на отдельные сектора российской экономики, а также на конкретных россиян, преимущественно из близкого круга Владимира Путина. По мнению Фрида, американские власти могут ввести дополнительные санкции, касающиеся финансовой, энергетической и кибернетической отраслей, а также сферы кибернетических оборонных технологий и технологий двойного назначения.

«Усиление санкций должно быть оправданным — в ответ на конкретные зловредные действия России, но оно не должно играть роль общего раздражителя и быть обусловленным внутриполитическим циклом в США», – подчеркнул экс-координатор санкционной политики госдепа.

Он также сообщил, что приемлемым вариантом давления могут стать санкции против нового российского госдолга и запрет на начало нового финансирования российских госкомпаний со стороны американцев. Некоторые финансовые институты (например, Внешэкономбанк) могут отлучить от американской финансовой системы, при этом заблокировав все активы. Дэниэл Фрид обратил внимание на то, что наиболее жесткие ограничения против всех крупнейших российских госбанков не оправданы, так как могут навредить интересам и США, и других западных стран.

Отдельного блока в выступлении специалиста удостоились кибернетическая отрасль. По его мнению, необходимо остановить экспорт кибертехнологий в РФ и подвергнуть ограничениям организации, осуществляющие злонамеренные действия в киберпространстве, а также источники их финансирования. Чтобы пресечь вывоз технологий, целесообразным будет возродить Координационный комитет по экспортному контролю. Такая международная организация существовала с 1949 по 1994 годы, и была создана для контроля за экспортом в СССР и другие страны социалистического лагеря.

В нефтегазовой отрасли США должны сосредоточиться на блокировке развития будущей добычи ресурсов. Санкции в отношении действующих месторождений и проектов, в том числе касающиеся «Северного потока-2», могут быть вредны для американской экономики. Эксперт считает, что в этой сфере также необходимо ввести ограничения на ввоз сложных технологий, среди которых, например, инструментарий для гидроразрыва и повышения нефтеотдачи пласта.

Касательно персональных санкций, по мнению Фрида, это должны быть ограничения в отношении фигурантов «Кремлевского доклада», который министерство финансов США в январе 2018 года представило в Конгрессе. В списке порядка 210 имен российских чиновников и бизнесменов. Перспективными мерами эксперт считает санкции против коррумпированных чиновников и членов их семей, запрет гражданам США на покупку нового российского госдолга, включение в санкционный список физлиц или компаний, работающих в кибернетическом секторе, а также раскрытие бенефициаров крупных сделок с американской недвижимостью, в том числе в Майами и Нью-Йорке.

Фрид подчеркнул, что при восстановлении суверенитета Украины в Донбассе этот пакет санкций должен быть снят.