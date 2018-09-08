На прием в Госстройнадзор Петербурга привели поросенка. Его имя совпало с фамилией главы ведомства, и животное выгнали

Непонятная личность пришла на прием в Госстройнадзор Смольного вместе с поросенком. К тому же надпись на теле животного вызвала у сотрудников ведомства столь подозрительные ассоциации, что они грозились полицией. «Фонтанка» вспомнила недавние увлекательные движения вокруг службы, от которой зависит строительный рынок Петербурга.

По информации нашего издания, около 18 часов 7 сентября на улице Зодчего Росси припарковался автофургон, из которого вышел мужчина вместе с поросенком на поводке. Пройдя пару десятков метров, он зашел вместе с питомцем в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. Вряд ли служащим показалось непонятным то, что было написано на теле — «Поросенок Ким». «Фонтанка» тоже в курсе, что с начала апреля 2018 года данное ведомство возглавляет Евгений Ким.

Вскоре посетитель спешно вышел вместе с поросенком, сел в автомашину и убыл. Как выяснила «Фонтанка», когда внутри Госстройнадзора увидели поросенка, то вначале заявили уместное, мол, с поросятами к ним нельзя. Но, судя по всему, через секунду до сотрудников дошло, в чем шутка и кто-то из них пригрозил полицией.

К сожалению, дальнейшего шоу с арестом поросенка не произошло. Неизвестный покинул Госстройнадзор. По данным «Фонтанки», это был явно мужчина из Средней Азии.

Кстати, наше издание сообщало, что в июне этого года некто под видом сотрудника комитета по градостроительству и архитектуре направлял в Смольный анонимки, обвиняя нового руководителя Кима в нечистоплотности. В начале же июля неустановленные шутники разрисовали асфальт на Зодчего Росси перед входом в Госстройнадзор, назвав Кима Скруджем МакДаком.