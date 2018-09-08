Взорвавшаяся пиротехника изуродовала лицо петербуржца

Медики восстанавливают целостность лица жителя Северной столицы. Перед носом пострадавшего разорвался фейерверк.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, ночью во вторую городскую больницу доставили 50-летнего мужчину. Врачи диагностировали у него множественные переломы лицевого скелета, разрушение глазных яблок, контузию. В состоянии средней тяжести мужчину поместили в реанимацию.

Пострадавший травмировался во время взрыва пиротехники у восьмого дома на Аптекарской набережной Петроградской стороны.