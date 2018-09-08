У берегов Крыма идет спасательная операция. МЧС пытается снять с плота семерых терпящих бедствие моряков

Спасатели обнаружили в акватории Черного моря плот с экипажем терпящего бедствие буксира «Шквал». Об этом 8 сентября пишет Russia Today со ссылкой на РИА «Новости».

«В 10:35 спасательное судно «Меркурий» обнаружило плот с экипажем терпящего бедствие буксира «Шквал». Все семь моряков, которые покинули буксир, находятся на плоту», – рассказал изданию помощник руководителя ГУ МЧС по Крыму.

Поднять на борт «Меркурия» моряков пока не удается из-за сильного волнения на море. Сигнал о бедствии в МЧС поступил в 6.55 8 сентября. Капитан малого буксира «Шквал» сообщил, что судно заливает дождем, в 7.25 экипажу пришлось покинуть буксир на спасательном плоту. Они дрейфуют в сторону мыса Такиль Крыма.