Украинских пограничников госпитализировали из-за выброса химических веществ в Крыму

Пять сотрудников Госпогранслужбы Украины госпитализировали из-за загрязнения в Херсонской области на границе с Крымом. Как передает телеканал «Громадьске», об этом 8 сентября заявил замглавы ведомства Олег Слободян.

Он уточнил, что всего на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник — у них тошнота, першение в горле и сыпь на коже.

«Из них пятерым требуется более детальное обследование, поэтому они направлены в одесский госпиталь, и там более квалифицированно и глубоко будут изучены причины, которые спровоцировали эти симптомы», – рассказал Слободян.

Напомним, еще 6 сентября украинские пограничники закрыли для пропуска транспорта два КПП на границе с Крымом – «Чаплинка» и «Каланчак». Причиной стало загрязнение воздуха из-за выброса химических веществ на крымском предприятии «Титан» под Армянском.

Выброс произошел 24 августа. Власти Крыма признали, что на заводе «Титан» произошло испарения содержания кислотонакопителя, в воздух попал сернистый ангидрид. Около четырех тысяч детей из-под Армянска эвакуировали в санатории полуострова. По факту выброса возбуждено уголовное дело.