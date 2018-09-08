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08.09.2018 11:11
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Судью Хахалеву, на свадьбе дочери которой пели Кобзон и Басков, исключили из президиума Краснодарского краевого суда

Судья Елена Хахалева исключена из состава президиума Краснодарского краевого суда. Опубликовано соответствующее постановление Верховного суда от 7 сентября.

Причины решения в документе никак не поясняются. Напомним, в июле 2017 года адвокат Сергей Жорин обнародовал видеозапись со свадьбы дочери Хахалевой. На ней выступали певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Иосиф Кобзон и Николай Басков. По подсчетам экспертов, празднество должно было обойтись в 2 млн долларов. Впрочем, позже в Совете судей Краснодарского края заявили, что свадьбу оплатил бывший муж Хахалевой, который потратил на нее 4,5 млн рублей. А многие из певцов якобы выступали практически бесплатно, поскольку с Хахалевой дружат.

Позже обнаружились и некоторые другие знакомые судьи. В СМИ появились фотографии середины девяностых, на которых Хахалева запечатлена вместе с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, также известным как Пецо. На одной из видеозаписей допроса Пецо тот рассказывал, что живет у родственницы Елены Хахалевой.

Также судью обвиняли в том, что у нее поддельный диплом Тбилисского государственного университета. В Сухумском госуниверситете (был филиалом Тбилисского до 2007 года) не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, поскольку архивы за те годы были утеряны.

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