«Я рада, что у неё танцы на уме»

В Петербурге стартовал Кубок Континентов по танцам на колясках. Он проходит несмотря на санкции. И несмотря на санкции, на турнир приехало много танцоров из разных стран мира. В соревнованиях принимают участие и молодые петербуржцы с ограниченными возможностями здоровья. С одной из юных танцовщиц поговорила «Фонтанка».

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

Кубок Континентов стартовал в «Экспофоруме» 7 сентября, завершится 9-го. Вход свободный, но среди зрителей только «свои». Может быть, в последний день все же придут не только родные и тренеры танцоров посмотреть на Гала-концерт.

Российские танцоры из-за санкций Международного паралимпийского комитета по-прежнему не могут принимать участие в международных соревнованиях. Но на Кубок Континентов приехали спортсмены из десяти стран. Очень много молодых людей и детей. Принимают в нем участие и петербургские танцоры, в частности воспитанники школ «Озерки» и «Динамика».

Корреспонденту «Фонтанки» удалось перед самым началом соревнований поговорить с одной из юных танцовщиц. Анастасии Пономаревой 14 лет, она учится в петербургской школе «Динамика» в седьмом классе.

– Танцами начала заниматься во втором классе, – рассказала девушка. – Я с детства активный ребенок, люблю танцевать и петь. Меня заинтересовало, что идет набор в танцевальную студию и решила попробовать. Но когда я туда пришла, то узнала, что танцевать придется на коляске. Я-то думала – стоя. Я могу стоять. Как узнала, что на коляске – расплакалась, подумала, что никогда не встану с коляски. Поэтому тогда бросила эти занятия. Но потом увидела в Интернете выступления нашего ансамбля «Динамики» – младшей и старшей группы – и была поражена. Мне так понравилось, как они танцуют. Удивилась – так это было красиво. И снова решила попробовать. Сначала не все получалось, но меня разглядели, все пошло-поехало. Я теперь в ансамбле.

- Вы в первый раз на Кубке Континентов?

– Нет, в прошлом году была впервые. И сразу в двух категориях – в ансамбле и как юниор.

- А теперь?

– И как одиночница, и технику показываю – в этом году новый вид, и с ансамблем танцую, и как юниор.

- Как совмещаете школу и танцы?

– На самом деле не скажу, что это прямо очень сильно легко, но и не очень уж сильно тяжело (улыбается). У нас с родителями уговор был – ты занимаешься танцами, но ты не бросаешь учебу и никогда не жалуешься, потому что сама выбрала танцы. У тебя учеба, надо получать образование. Потому я стараюсь все совмещать, не плакать, когда что-то не получается.

- Уже есть планы на будущее?

– С родителями обсуждали недавно. Может, на психолога пойду, может – танцевать дальше, актерскому мастерству учиться.

Мы с Настей не договорили – громкий голос из динамика позвал ее «на паркет» – Кубок Континентов начался выступлениями одиночниц. Настя с номером "32" на коляске поехала танцевать вместе с другими девушками. Мы продолжили разговор с мамой Насти – Светланой Пономаревой:

– Знаете, дочка супер у меня!

- Настя ваша единственная дочка?

– Нет, младшая. Старшей – 23, она работает в суде помощником. А у младшей дочери танцы – это все. Она в этих танцах себя нашла. Я рада, что у нее танцы на уме. И она нашу школу «Динамика» очень любит.

- Часто бывает, что родители детей с ограничениями очень сильно опекают их.

– Да, опекаю, да. Очень страшно. В «Динамику» Настя стала ездить сама на социальном такси – мы в Колпино живем. Естественно, зимой, когда скользко, я сопровождаю.

- Гулять одну отпускаете?

– Нет, по городу одну не отпустишь, не приспособлен он для таких людей. Только с сопровождением. Россия у нас еще очень отстает в смысле того, чтобы для инвалидов что-то сделать.

- А как танцы повлияли на характер Насти?

– Я благодаря танцам ее лучше узнала. Что она талантливая, любит музыку, упертая такая. Эти черты я в ней разглядела благодаря танцам. Знаете, она мне однажды так сказала: «Мама, если у меня будет хоть один шанс, я в него вцеплюсь и буду добиваться своего, буду танцевать». И она добивается. И это радует. Жаль, Россия не доросла до того уровня, чтобы на инвалидов обращать внимание. Нас все равно обижают, где-то в обществе показывают пальцем. В общем, живем в России.

- Вы хотели бы, чтобы на Кубке Континентов было много зрителей?

– Хотела бы. Но люди, видимо, заняты своими делами, или жизнь у нас такая. Может быть, знают мало. И по телевизору такие сюжеты, как правило, рано утром показывают посекундно, короткой строчечкой. Вот если бы у меня не было такого ребенка, пришла бы я сюда сама?

- Светлана, вам удается работать?

– Нет, хоть Настя и самостоятельная, но надо помогать – причесать, в школу проводить, если что-то вдруг – в школу быстро приехать. Ну с какой работы меня будут постоянно отпускать? Вот у нас папа и старшая дочь в помощниках.

Кубок Континентов по танцам на колясках будет проходить еще два дня – 8 и 9 сентября в «Экспофоруме» (Петербургское шоссе, 64/1, зал D). В последний день соревнований состоится Гала-концерт. С расписанием соревнований можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

Галина Артеменко