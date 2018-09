В возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер. Его первый альбом стартовал с первого места в Billboard

В США умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя — Малкольм Джеймс МакКормик). Ему было 26 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на друзей и родственников музыканта.

Тело Мак Миллера нашли в его доме в Лос-Анджелесе 7 сентября. Официально о причинах смерти не сообщается. Таблоид TMZ пишет, что исполнитель умер от передозировки наркотиков.

Rapper Mac Miller's sudden death at age 26 has left the music community stunned https://t.co/0IcxJpyPrp pic.twitter.com/SwpwcFL3Qw

— CNN International (@cnni) 8 сентября 2018 г.