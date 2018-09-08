В возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер. Его первый альбом стартовал с первого места в Billboard

В США умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя — Малкольм Джеймс МакКормик). Ему было 26 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на друзей и родственников музыканта.

Тело Мак Миллера нашли в его доме в Лос-Анджелесе 7 сентября. Официально о причинах смерти не сообщается. Таблоид TMZ пишет, что исполнитель умер от передозировки наркотиков.

Rapper Mac Miller's sudden death at age 26 has left the music community stunned https://t.co/0IcxJpyPrp pic.twitter.com/SwpwcFL3Qw — CNN International (@cnni) 8 сентября 2018 г.

Первый студийный альбом Мак Миллера Blue Slide Park в 2011 году стартовал с первого места в чарте Billboard 200. Музыкант стал первым независимым исполнителем, который добился этого за 16 лет. Его последний альбом вышел в августе 2018-го под названием Swimming.

Также широкую известность получил клип рэпера на песню Donald Trump. Он вышел еще в 2011 году, на Youtube его посмотрели более 147 млн человек. Мак Миллер говорил, что не является сторонником политики Трампа.