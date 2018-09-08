«Голосование продемонстрировало высокий уровень политической культуры». Сурков поздравил бывшего сотрудника «МММ» Пушилина с назначением главой ДНР

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил Дениса Пушилина с назначением на пост главы ДНР. Об этом 8 сентября пишет «Донецкое агентство новостей».

«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», — заявил Сурков.

Он заверил Пушилина в своей поддержке и выразил надежду, что «будет продолжен политический курс трагически погибшего Александра Захарченко, обеспечена преемственность и последовательность внешней и внутренней политики».

Отметим, правая рука Захарченко, раненный вместе с ним в кафе «Сепар» бывший министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев уже отправлен в отставку. По данным СМИ, он бежал в Москву. Против него выдвигают обвинения в захвате имущества на сотни миллионов рублей. Так что о преемственности во внутренней политике говорить не приходится. Эксперты ранее отмечали, что Пушилин представляет интересы «семьи» Януковича, также он долгое время проработал в структурах украинского олигарха Рината Ахметова. С 2011 по 2013 годы Денис Пушилин работал в компании «МММ» Сергея Мавроди.