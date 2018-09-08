Guardian: Соратника Березовского Глушкова, погибшего в Лондоне, пытались отравить еще в 2013 году. Он выпил с русскими шампанского, а потом ничего не помнил

Полиция Великобритании считает, что бизнес-партнера олигарха Бориса Березовского Николая Глушкова, который погиб в марте этого года, пытались отравить двое россиян во время встречи в отеле в Бристоле еще в ноябре 2013 года. Об этом 8 сентября сообщает The Guardian.

Подозреваемые в отравлении пока не установлены. Как пишет The Guardian, Глушкова пытались устранить спустя полгода после того, как он обвинил Кремль в убийстве Березовского (по официальной версии, олигарх покончил с собой). Глушков рассказывал знакомым, что встретил двух россиян сначала в аэропорту Амстердама, а затем в отеле Grand Hotel в британском Бристоле. Якобы на следующий день после этой встречи ему пришлось вызвать скорую помощь. Медикам Глушков рассказал, что двое русских угостили его шампанским, хотя они не были знакомы. «Следующее, что он вспомнил — как он проснулся на ковре на следующее утро», — рассказал The Guardian сотрудник скорой помощи. На лице и теле Глушкова были ссадины. Он рассказал сотруднику скорой, что считает, что его отравили из-за дружбы с покойным Березовским. Полицейские скептически отнеслись к его словам.

Отметим, полиция Великобритании сейчас расследует гибель Глушкова. По одной из версий, его якобы ликвидировали сотрудники российских спецслужб. Глушкова нашли мертвым у него дома в Лондоне 13 марта, он умер от удушения.

Напомним, скандал вокруг возможного участия российских спецслужб в убийствах в Великобритании снова разгорелся после того, как были официально предъявлены обвинения двум россиянам в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Подозреваемых премьер-министр Тереза Мэй назвала сотрудниками ГРУ. США, Франция, Канада и Германия поддержали выводы британского следствия по делу.