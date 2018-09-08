Дзюба: Некоторые болельщики не от большого ума не поддерживают сборную из-за клубных пристрастий

Некоторые российские болельщики не поддерживают национальную сборную, следуя клубным пристрастиям, не от большого ума. Такое мнение журналистам высказал нападающий "Зенита" и сборной РФ Артем Дзюба после матча с национальной командой Турции.

Сборная России в Трабзоне обыграла команду Турции (2:1) в первом матче Лиги наций, победный мяч на счету Дзюбы. Эта встреча стала для российской команды первой после чемпионата мира.

"Считаю, что такое происходит не от большого ума, при всем к ним уважении. Что в еврокубках, что на уровне сборных – нужно болеть за свою страну. И не имеет значения, какие у человека предпочтения", – сказал Дзюба, отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что многие болельщики не поддерживают сборную, исходя из клубных предпочтений.

"Если в еврокубках играет "Спартак", то всей страной надо болеть за "Спартак", чтобы они вышли как можно дальше, – продолжил Дзюба. То же касается и "Зенита", и "Локомотива", и ЦСКА. У нас в сборной нет клубных предпочтений, каких-то разговоров или подколок. Есть сборная России, есть команда, есть мы". Его слова приводит агентство ТАСС.

Напомним, Дзюба с 2006 по 2015 год играл в различных составах столичного "Спартака". После этого перешел в "Зенит".

Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции. Россияне в этот день в товарищеском матче сыграют с командой Чехии, встреча пройдет в Ростове-на-Дону.