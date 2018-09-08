Черчесов поблагодарил сборную России за победу в первом матче Лиги наций

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов поблагодарил футболистов за победу в первом матче Лиги наций против команды Турции и стойкость в конце встречи. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Самым сложным в этом матче были последние минуты, когда соперник произвел несколько замен, выпустил атакующих игроков, – сказал Черчесов. – Мы немного подсели, организация стала хромать. Благодарен команде, что ребята выстояли и удержали победу".

"Те, кто были готовы лучше, те сегодня и сыграли, – продолжил тренер. – Понятно, что чемпионат мира придал нам определенную уверенность. Вы в этом убедились. Рад, что мы стартовали в турнире с победы".

Российские футболисты в Трабзоне одержали победу со счетом 2:1, голы забили Денис Черышев и Артем Дзюба.