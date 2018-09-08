Грузия выдала США "русского хакера"

Грузия экстрадировала в США россиянина Андрея Тюрина, подозреваемого американскими властями в хакерстве. Об этом говорится в пресс-релизе Секретной службы США.

«Секретная служба совместно с Федеральным бюро расследования и прокуратурой США объявляют об экстрадиции российского хакера, ответственного за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США», — сообщает спецслужба 7 сентября.

Указывается на то, что 35-летний москвич был задержан грузинскими полицейскими по запросу США. Ему готовятся предъявить обвинения по десяти пунктам, по некоторым из которых ему грозит до 30 лет тюрьмы. В совокупности максимально ему грозит до 97 лет лишения свободы.