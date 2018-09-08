Полтавченко наградил космонавта Крикалёва

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Сергей Константинович Крикалёв (род. 27 августа 1958 года, Ленинград, СССР) — советский и российский авиационный спортсмен и космонавт, с октября 2005 до июня 2015 года — рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов — по состоянию на 11 октября 2005 года; новый рекорд принадлежит Геннадию Падалке). Герой Советского Союза и первый Герой Российской Федерации (один из четырёх людей, удостоенных обоих званий).

Первый заместитель директора ЦНИИ машиностроения по пилотируемым программам (c марта 2014 года). Действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского (2011). Начальник ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» (2009—2014). Кандидат психологических наук (2008). Чемпион мира по пилотажу на планёрах.