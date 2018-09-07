Черышев и Дзюба принесли сборной России первую победу после ЧМ-2018

Победой сборной России завершился матч Лиги наций против Турции в пятницу, 7 сентября, в Трубзоне (Турция). Россияне выиграли со счетом 2:1.

Подопечные Станислава Черчесова отличились первыми. На 13 минуте забил Денис Черышев. Турки сравняли счёт на 41 минуте благодаря точному удару Сердара Азиза. Победу россиянам принес гол Артема Дзюбы на 49 минуте встречи.

Матч против Турции стал первым для сборной России после успешного чемпионата мира по футболу. Напомним, национальная команда на домашнем турнире впервые в своей истории дошла до четвертьфинала. Примечательно, что лучшими бомбардирами стали те же игроки, что отличились сегодня – Черышев (4 гола) и Дзюба (3 гола).

10 сентября сборная России сыграет товарищеский матч против Чехии. Игра состоится в Ростове-на-Дону.