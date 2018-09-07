У разработчика «Новичка» нашли онкологию на последней стадии

О лечении онкологического заболевания рассказал один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Вил Мирзаянов. О диагнозе химик сообщил на своей странице в фэйсбуке 7 сентября.

По словам Мирзаянова, рак на последней стадии у него нашли месяц назад. Сейчас учёный проходит гормональную терапию.

«Принимал таблетки с этими гормонами и затем их ввели внутривенно на целых пол года. Таблетки уже не глотаю. Однако лечение весьма чувствительное. Приходится терпеть», — написал Мирзаянов.

Он также отметил, что не собирается сдаваться болезни без боя.

Вил Мирзаянов работал сотрудником секретного ГосНИИОХТ и был одним из создателей «Новичка».

Справка:

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. 5 сентября Королевская прокурорская служба назвала предполагаемых преступников. Ими стали граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. «Фонтанке» удалось пролить свет на эти имена.