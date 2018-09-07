Порошенко призвал военную разведку страны минимизировать влияние РФ на выборах президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны страны с 26-летием содня образования речью, в которой заявил о том, что разведка вместе с другими спецслужбами должна минимизировать влияние России во время украинских выборов, сообщает его пресс-служба.

Среди задач разведки Порошенко назвал "своевременное выявление операций спецслужб РФ и их специальных средств воздействия".

"Наша общая задача – сотрудничество с нашими международными партнерами для своевременного реагирования и минимизации влияния РФ, в том числе и на избирательный процесс, который должен пройти в следующем году", – сказал он.

Порошенко также отметил "усиление сотрудничества украинских спецслужб и армии с международными партнерами с целью тщательного сбора доказательств для привлечения страны-агрессора к ответственности в международном суде".

"Не простим никогда. Привлечем тех, кто убивает украинских воинов и украинских граждан, к ответственности", – сказал он. После чего вручил награды разведчикам.

Напомним, в 2019 году на Украине пройдут президентские парламентские выборы. Выборы президента Украины, согласно законодательству, запланированы на 31 марта 2019 года. Выборы в Верховную Раду Украины должны состояться 27 октября 2019 года.