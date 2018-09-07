В Петербурге арестован гражданин США. Он разыскивается американскими властями за насилие над детьми с 1989 года

В Петербурге по подозрению в преступлениях сексуального характера арестован 47-летний гражданин США Бьорн Уэст (Bjorn West). Властями штата Теннесси он объявлен в розыск за эпизоды тридцатилетней давности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 7 сентября Октябрьский районный суд вынес постановление об аресте Уэста на два месяца по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера.

Уэста задержали накануне в Приморском районе Петербурга. По версии следствия, вечером 3 сентября подозреваемый совершил насилие над девятилетним глухонемым школьником в парке «Озеро Долгое». Ранее, 30 августа на улице Уточкина в том же районе, предположительно гражданин США совершил еще одно преступное деяние, а именно «из низменных побуждений оцарапал спину и сдавил пальцами ягодицы» другому девятилетнему мальчику. Эпизоды квалифицированы по статье 132 часть 4 Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет». Она предусматривает только лишение свободы от 12 лет до пожизненного.

В Петербурге Бьорн Уэст подрабатывал учителем английского в языковой школе. В России он находится нелегально с 2012 года.

В США Уэста разыскивают за сексуальное насилие над детьми. Как указано на сайте Бюро расследований штата Теннесси (Tennessee Bureau of Investigation), он скрывается от правосудия по делу о двух эпизодах, датированных декабрем 1989 года и июнем 1992-го. Тогда ему было 16 лет и 20 соответственно. Уэст родился в Калифорнии, последним местом регистрации указан город Кларксвилл в округе Монтгомери штата Теннесси. В Октябрьском суде Петербурга Уэст подтвердил, что привлекался в США к уголовной ответственности за преступления сексуального характера, уточнила объединенная пресс-служба судов.