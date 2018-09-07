Новый глава самопровозглашенной ДНР сменил шесть министров

Шесть глав министерств отстранены от должностей в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Соответствующие документы подписал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Как сообщается на сайте республики 7 сентября, Пушилин снял с должности вице-премьера, министра доходов и сборов Александра Тимофеева, пострадавшего при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке, где погиб Александр Захарченко. Вместо Тимофеева исполнять обязанности будет Евгений Лавренов.

Также новый руководитель ДНР назначил пять исполняющих обязанности министров. И.о. министра юстиции стал Юрий Сироватко, и.о. руководителя МЧС – Андрей Богомаз, и.о. министра промышленности и торговли — Сергей Ильин. Должность и.о. министра аграрной политики и продовольствия занял Владимир Горячев, и.о. министра транспорта – Дмитрий Подлипанов.

Ранее стало известно о том, что в ДНР выдвигают новые обвинения против министра налогов и сборов, раненного при убийстве Захарченко.

Справка:

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа. В кафе «Сепар», куда он прибыл на поминки народного артиста СССР и уроженца Донбасса Иосифа Кобзона, сработало заложенное взрывное устройство. Как заявили власти ДНР, подозреваемые в организации теракта задержаны, они признались, что это была диверсия Киева. Украина причастность к убийству категорически отрицает. Временно исполняющим обязанности главы ДНР депутатским большинством назначен председатель парламента Денис Пушилин. Выборы руководителя республики запланированы на 11 ноября.