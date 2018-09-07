Ригони: С огромным желанием буду выступать за «Зенит». Если вернусь

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони, играющий на правах аренды в итальянской «Аталанте», опроверг свои слова о нежелании возвращаться в Россию.

«Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил. Если я вернусь в «Зенит», сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше. В клубе ко мне всегда относились хорошо и по-доброму. Я с огромным уважением относился и отношусь к людям в «Зените», которые дали мне всё, что могли.

Я смотрел все матчи питерского клуба, слежу за результатами, общаюсь с одноклубниками. Я ушёл в аренду только из-за недостатка игровой практики. В «Аталанте» у меня была возможность играть. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе», — сказал Ригони сайту «Чемпионат».

Эмилиано перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте» летом 2017 года за € 10,5 млн. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился двумя результативными передачами.