УПЦ МП: назначение представителей патриарха Константинополя в Киев нарушает каноническую территорию

Назначение Константинопольским патриархом своих представителей в Киеве без ведома предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия является грубым нарушением канонической территории церкви. Об этом говорится в заявлении отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), опубликованном 7 сентября.

"Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Данное решение Константинопольского патриархата противоречит второму правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: "не будучи приглашенными, епископы пусть не переходят за пределы своей области", – говорится в документе.

"Назначение экзархов в Киев произошло без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия как единственного канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого действия будет лежать на Константинопольском патриархате", – отмечается там.

Как пояснил на своей странице в Facebook зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, "экзарх" в данном случае означает "посланник", "легат". "Как правило, Константинопольский патриархат экзархами называет уполномоченных лиц, комиссию для рассмотрения некоторых вопросов. Это пока еще не означает открытия экзархата как структуры. Но пока еще", – отметил он.

Ранее стало известно о том, что "в рамках подготовки дарования автокефалии православной церкви Украины", Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киев – архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов – особая административно-территориальная единица, которая находится в другой стране и специально создается для окормления верующих данного обряда.