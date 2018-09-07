В Москве глава «Газпрома» попал в ДТП по дороге из аэропорта

Автомобиль, в котором находился председатель правления и зампред совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, попал в аварию в Москве вечером 7 сентября. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Миллера Сергея Куприянова.

По данным издания, ДТП произошло на Каширском шоссе, когда машина с Миллером ехала из аэропорта Остафьево. Происшествие оказалось не серьёзным и не внесло коррективы в планы главы «Газпрома», который направлялся на переговоры с делегацией из Вьетнама. «Никто не пострадал. Ехали по правилам, не нарушали», — отметил Куприянов.

По данным СМИ, в автомобиле также находился председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков, бывший вице-губернатор Ленобласти.