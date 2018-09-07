В ИТМО рассказали о бережном отношении к исторической плитке при реставрации парадного вестибюля Императорского училища

Информация об разрушении исторической плитки в ходе ремонта в корпусе Университета ИТМО в центре Петербурга является не достоверной. Об этом 7 сентября «Фонтанке» сообщил проректор по хозяйственной деятельности университета Дмитрий Писарев.

«Метлахская плитка завода Эрлиха, действительно, была обнаружена в ходе противоаварийных работ при послойном демонтаже пола и перекрытия вестибюля — в незначительном количестве, под слоями мраморных плит и цементной стяжкой. Демонтаж исторической плитки производился максимально бережно, с соблюдением технологии реставрации», — пояснил Писарев.

По его словам, сейчас демонтированная плитка хранится в здании университета, в будущем её планируют отреставрировать и использовать для воссоздания пола вестибюля. Как пояснил Писарев, работы в учреждении ведёт ООО «Реставратор», проектная документация и заключение историко-культурной экспертизы прошли необходимые согласования и утверждения в комитете по охране памятников (КГИОП).

По информации пресс-службы Университета ИТМО, сегодня специалисты КГИОП приходили в учреждение с проверкой, но не нашли оснований для остановки ремонта.

Накануне на сайте комитета по охране памятников появилась информация о том, что работы проводятся без письменного разрешения КГИОП. При этом «Проект реставрации и ремонта помещений двухуровневого вестибюля, главной лестницы, Актового зала и помещений 2-го этажа» согласован со Смольным в 2018 году на основании положительного заключения историко-культурной экспертизы.

Ранее представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заявили, что здание Императорского коммерческого училища на Ломоносова, 9, реставрируют варварским способом. Метлахскую плитку завода Эрлиха, которой отделан парадный вестибюль, раскололи и вывезли как строительный мусор.