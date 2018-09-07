Константинопольский патриарх назначил своих епископов на Украине. Это возмутило РПЦ

Своих представителей-епископов на Украине назначил Константинопольский патриарх Варфоломей. Этот поступок возмутил представителей Русской православной церкви.

Как сообщается на сайте РПЦ 7 сентября, назначение проходило «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине». Экзархами в Киеве стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады.

«Назначение Константинопольским Патриархом своих представителей-епископов на Украине — без согласования с Патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины — есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа», — прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда.

Напомним, руководство Украины подняло вопрос о разделении Русской православной церкви и Украинской во время осложнения отношений между двумя странами. Весной текущего года Верховная рада поддержала Украины обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I о создании единой поместной Украинской православной церкви. Глава государства назвал собственную церковь необходимым атрибутом независимого государства. Хотя по факту УПЦ и так автономна по отношению к Москве.

Во время визита патриарха Московского и Всея Руси в Стамбул 31 августа стало известно о том, что Констапинопольская патриархия намерена признать автокефалию УПЦ. Что не понравилось другим владыкам православной церкви.