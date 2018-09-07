Трамп заявил, что введет новые пошлины Китаю на 267 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести очередные таможенные пошлины на китайские товары на общую сумму $267 млрд, сообщило агентство Reuters 7 сентября.

«Пошлины на $200 млрд, о которых мы говорим, могут быть введены очень скоро в зависимости от того, что с ними произойдет. В какой-то мере все зависит от Китая. И я бы не хотел этого говорить, но есть еще пошлины на $267 млрд, которые могут быть введены в кратчайшие сроки, если я этого захочу. Это меняет уравнение», — заявил американский лидер.

Ранее советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Трамп не станет исполнять свои угрозы касательно введения новых пошлин на $200 млрд, пока не пройдет официальная дискуссия. Офис торгового представителя США получил около шести тысяч комментариев на счет новых сборов в период общественного обсуждения инициативы, которое завершилось вечером в четверг, 6 сентября.

В июне Дональд Трамп анонсировал введение таможенных пошлин в размере 25% на китайские товары на общую сумму $50 млрд. Причиной стало «хищение Китаем интеллектуальной собственности и технологий». Впоследствии Китай ввел ответные пошлины на импортируемые американские товары.

Позже Белый дом пригрозил Пекину введением новой пошлины в размере 10% на сумму $200 млрд. В конце июля Трамп заявил, что готов ввести пошлины уже на $500 млрд. Эта сумма превышает весь годовой торговый оборот между странами.