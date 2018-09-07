Сборная Петербурга победила Россию и вышла в финал мемориала Гранаткина

Победой сборной Санкт-Петербурга завершился полуфинал Международного турнир юношеских команд по футболу памяти первого вице-президента ФИФА В. А. Гранаткина против сборной России. Петербуржцы выиграли со счетом 2:0.

Первый гол российская команда забила сами себе: на 51 минуте ошибку при пасе своему вратарю совершил защитник Александр Михайлов. Автором второго мяча стал Максим Бачинский, забивший уже в компенсированное время.

Теперь сборной Санкт-Петербурга предстоит сыграть в финале с Турцией, которая ранее в своем полуфинале обыграла Литву 1:0.

Сборная Санкт-Петербурга сыграет в финале лишь в третий раз в истории турнира. В предыдущих случаях (2013, 2016) петербуржцы уступали в решающем матче и становились серебряными призерами.