На проспекте Большевиков снесли незаконную ярмарку

На проспекте Большевиков в Петербурге снесли ярмарку. Как рассказали «Фонтанке» 7 сентября в комитете по контролю за имуществом, девять торговых павильонов расположились на участке незаконно, за что поплатились своим имуществом, демонтированным силами Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

Организатором ярмарки была ООО «Победа», с которой комитет имущественных отношений ранее расторг договор аренды.

О том, что незаконная торговля является одной из главных городских проблем, не раз заявляли чиновники и депутаты Северной столицы. В Петербурге действует штаб по борьбе с этим явлением. Однако, как показало расследование «Фонтанки», после демонтажа большая часть ларьков возвращается на свои места.