Не запретили, а посоветовали. Смольный утверждает, что не отзывал разрешение на митинг против пенсионной реформы

В комитете по законности и правопорядку Петербурга заявили о юридической коллизии в связи с невозможностью провести митинг сторонников Навального против повышения пенсионной реформы на площади Ленина.

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский посчитал незаконным отказ чиновников в проведении митинга против пенсионной реформы на площади Ленина 9 сентября. «По смыслу статьи 12 Закона о публичных мероприятиях изменение органом публичной власти согласованных ранее места, времени и условий проведения публичного мероприятия не допускается», – процитировал он 7 сентября постановление пленума Верховного суда РФ от 26.06.2018 года.

С такой трактовкой не согласились в комитете по законности и правопорядку. Как заявил «Фонтанке» главный специалист ведомства Сергей Крюков, никто не отзывал у активистов согласование на проведение митинга. «Мы проинформировали их о невозможности проводить там мероприятие из-за аварии», – подчеркнул чиновник, добавив, что в федеральном законе есть норма, которая говорит о невозможности проведения публичных мероприятий в месте работы спецтехники. Провести акцию в Удельном парке активистам предложили, так как там расположен гайд-парк, где согласование не требуется. «В иное место они бы уже не успели подать заявку», – добавил сотрудник комитета.

Он не смог с уверенностью сказать, будут ли задерживать тех, кто все-таки придет на площадь Ленина 9 сентября: «Это прерогатива полиции».

Напомним, что на прошлой неделе активистам штаба Навального в Петербурге согласовали митинг против пенсионной реформы на площади Ленина. Он должен был пройти 9 сентября, но 6-го числа рядом с заявленной площадкой забил фонтан. Вечером того же дня чиновники отправили оппозиционерам бумагу об опасности проведения акции в указанном месте из-за ремонтных работ на трубопроводе.