«Фонтанка» за 60 секунд — 3-7 сентября

Руслан Боширов и Александр Петров, которые хайли лайкли намазали Скрипалю дверную ручку чем-то нехорошим, нашлись. Мы восстановили их биографии.

В школьном дворе убит петербуржец. На него прыгнул подросток.

Прыгун задержан.

Коля Васин оставил предсмертную записку, его музей опечатан.

«Россия катится во тьму», – написал битломан номер один.

Герман Стерлигов уходит с петербургского рынка, но дело его живет. И он этому не то чтобы рад.

Снова адок. Среди бела дня в центре Петербурга женщину ударили битой по голове. Просто так.

Полиция покупает сук. И кобелей. По личным качествам они дадут фору многим людям.

На Софийской искали завод фальсификата, а нашли контрабандный склад подлинников. Элитный алкоголь предназначался петербургской элите.

А вот с забацаными ларьками так легко не справишься. Их мало найти, зафиксировать и вырвать с корнем. Надо еще землю солью засыпать, чтобы они снова не выросли.