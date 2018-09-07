Потерявшегося на трассе между Петербургом и Москвой кота Севу сотрудники «Автодора» искали полтора месяца. И нашли
Кота Севу вернули хозяйке сотрудники «Автодора» после полуторамесячной разлуки. Воссоединить человека и питомца удалось благодаря поисковой операции, которую развернули работники платной трассы Москва — Санкт-Петербург.
Как рассказали в Instagram ГК «Автодор» 7 сентября, 22 июля кот сбежал от хозяев на стоянке для отдыха на 437-м километре скоростной дороги М11. Питомец испугался рёва проезжающих автомобилей, оборвал поводок и умчался в лес. Хозяева обратились за помощью в розыске трусишки к компании – оператору данного участка трассы.
Кота Севу, потерявшегося на трассе #М11, нашли ❤️! Полтора месяца наши коллеги разыскивали домашнего #кота Севу, который 22 июля убежал от хозяев на стоянке для отдыха на 437-м км новой скоростной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Хозяева кота, который, испугавшись рева проносящихся мимо автомобилей, оборвал поводок и убежал в лес, обратились за помощью к нашим коллегам из ОССП, компании – оператора этого участка, и те организовали поиск кота. В самое короткое время были распечатаны объявления и развешаны на пунктах оплаты, бензоколонках, появились публикации в социальных сетях, все сотрудники были оповещены. Начальник смены Алена Осипова (на фото) постоянно держала в курсе хозяйку кота Оксану о результатах поисков. И вот 5 сентября, кот Сева вернулся домой. «Мы потрясены отношением к нашей беде, пусть даже это касалось потерянного животного. Мы убедились, что #автодорога М-11, которая должна связать две столицы, прекрасно обслуживается и надежно функционирует. Но ее значение гораздо больше. Это дорога, на которой готовы прийти на помощь всем передвигающимся по ней людям и животным. Именно это делает ее Великой дорогой. Огромное вам спасибо от нашей семьи, интернет-сообщества поисков кота Севы и лично от найденного кота Севы. Успехов и процветания!» – поблагодарила Оксана Кузьмина всех сотрудников и администрацию Государственной компании «Автодор».
«В самое короткое время были распечатаны объявления и развешаны на пунктах оплаты, бензоколонках, появились публикации в социальных сетях, все сотрудники были оповещены. Начальник смены Алена Осипова постоянно держала в курсе хозяйку кота Оксану о результатах поисков», — пояснили в ГК «Автодор».
Пятого сентября Севу удалось разыскать и вернуть хозяевам. «Мы потрясены отношением к нашей беде, пусть даже это касалось потерянного животного», – сказала владелица животного.