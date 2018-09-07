Потерявшегося на трассе между Петербургом и Москвой кота Севу сотрудники «Автодора» искали полтора месяца. И нашли

Кота Севу вернули хозяйке сотрудники «Автодора» после полуторамесячной разлуки. Воссоединить человека и питомца удалось благодаря поисковой операции, которую развернули работники платной трассы Москва — Санкт-Петербург.

Как рассказали в Instagram ГК «Автодор» 7 сентября, 22 июля кот сбежал от хозяев на стоянке для отдыха на 437-м километре скоростной дороги М11. Питомец испугался рёва проезжающих автомобилей, оборвал поводок и умчался в лес. Хозяева обратились за помощью в розыске трусишки к компании – оператору данного участка трассы.

«В самое короткое время были распечатаны объявления и развешаны на пунктах оплаты, бензоколонках, появились публикации в социальных сетях, все сотрудники были оповещены. Начальник смены Алена Осипова постоянно держала в курсе хозяйку кота Оксану о результатах поисков», — пояснили в ГК «Автодор».

Пятого сентября Севу удалось разыскать и вернуть хозяевам. «Мы потрясены отношением к нашей беде, пусть даже это касалось потерянного животного», – сказала владелица животного.