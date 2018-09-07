На Мурманке пробка из-за ДТП: «Рено» отправил «Ларгус» в кювет, пострадали две женщины

Серьёзная авария затрудняет движение по Мурманскому шоссе (автодорога «Кола») вечером 7 сентября. Пробка начинается примерно от Разметелево.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 17:10 на 28-м километре трассы (Всеволожский район Ленобласти) водитель «Рено», по предварительной информации, совершил столкновение с попутным автомобилем «Лада Ларгус». От удара «Ларгус» вылетел в кювет и врезался в дерево.

Водитель и пассажирка «Ларгуса», женщины лет 30 на вид, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«В столбе белый седан, возле машины лежит девушка. Чуть дальше ещё одна машина лежит, перевёрнутая, на крыше в кювете (чёрный седан)», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По факту ДТП проводится проверка.