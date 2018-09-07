«Я просто у вас отжал бизнес». В ДНР выдвигают новые обвинения против министра налогов и сборов, раненного при убийстве Захарченко

Министерство налогов и сборов под руководством зампреда Совета министров ДНР Александра Тимофеева («Ташкент») незаконно захватило имущество множества крупнейших транспортных компаний самопровозглашенной республики. Об этом Донецкому агентству новостей 7 сентября сообщил представитель собственников Александр Александров.

Речь идет об автовокзале, автостанциях и нескольких других предприятиях. Как утверждает Александров, в сентябре 2015 года «на предприятия пришли вооруженные люди, которые представились сотрудниками министерства доходов и сборов ДНР. По личной команде Александра Тимофеева они под дулами автоматов просто вывели все руководство на улицу и заняли помещения. Директора автобазы Енакиево увезли и закрыли «на подвал».

Новая администрация предприятий была полностью подконтрольна министру налогов и сборов. «В ходе личного общения с Александром Тимофеевым он прямо сказал: «Я просто у вас отжал бизнес». Помимо зданий и сооружений, мы утратили контроль над автобазой в Енакиево, автопарком, который превышает 100 единиц. Это были автобусы и микроавтобусы», – рассказал Александров.

Причем, по его словам, нечто подобное происходило и с сетями автозаправочных станций, и с мясокомбинатами, и в агропромышленной отрасли. Напомним, сегодня то же самое Донецкое агентство новостей сообщило об обвинениях в адрес Тимофеева со стороны директора крупного предприятия в сфере АПК ООО «Колос Д». Вадим Савенко уверял, что министр налогов и сборов похитил имущества на 850 млн рублей. Разговор с Тимофеевым он описал как беседу «в стиле девяностых».

Зампред Совета министров ДНР Александр Тимофеев («Ташкент») был соратником погибшего главы республики Александра Захарченко. Он также пострадал при взрыве в кафе «Сепар». Однако сейчас, по сведениям в СМИ, Тимофеев уже находится в Москве.

Напомним, сегодня в ДНР был выбран новый исполняющий обязанности главы республики — председатель местного парламента Денис Пушилин, работавший с 2011 по 2013 год в структурах «МММ» Сергея Мавроди. После этого в СМИ начали появляться новости о преступлениях Тимофеева. На российском телевидении, в частности, утверждают, что донецкий чиновник создавал в обход своего руководства «незаконные вооруженные формирования», с помощью которых «сформировал целую систему по отбору успешных предприятий на территории республики».