Гендиректора компании, осужденную за махинации при проектировании салонов Mercedes-Benz и Porsche, попросили вернуть 1 млрд рублей убытков

Конкурсный управляющий «внучки» немецкой Hochtief – «Хохтиф Девелопмент Руссланд», топ-менеджеры которой получили сроки за попытку нажиться на 4 млн евро при проектировании центров Mercedes-Benz и Porsche на перекрестке Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, попросил бывшего гендиректора компенсировать кредиторам миллиард убытков.

Как сообщил 7 сентября Иван Бабенко, 4 сентября 2018 года в рамках дела о банкротстве ООО он подал заявление о взыскании с бывшего генерального директора компании Радаевой Екатерины Анатольевны убытков в размере 1,079 млрд рублей. Компания обратилась с заявлением о признании себя банкротом в декабре 2017 года, а в июне Радаеву и двух её коллег отправили в колонию-поселение.

Всех троих признали виновными в покушении на мошенничество при попытке получить 4 млн евро от инвестиционной компании «Пулковская» миллиардера Войтенкова.