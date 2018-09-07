Исследователи: Европа близка к отказу от личного автотранспорта, первым будет Хельсинки

Согласно исследованиям британского Juniper Research, в ближайшие пять лет в Европе люди все чаще будут отказываться от поездок на личном транспорте в пользу общественного, сообщает Аftermarketnews. Количество поездок на том или ином виде общественного транспорта в мире возрастет с нынешних 17,6 миллиона до 2,3 миллиарда, то есть большинство пассажиров все-таки будут пользоваться предоставляемыми сервисами, а не рулить сами.

Отчет Juniper Research «Мобильность как сервис: новые возможности, стратегии и рыночные прогнозы 2018-2023» показал, что именно Западная Европа будет лидировать в этом тренде, и к 2023 году на нее придется 83 процента услуг в рамках «Мобильность как сервис» (MaaS).

Уже сейчас исследователи выделили в Европе города-лидеры по замене личного транспорта на общественный, основываясь на их готовности к широкомасштабному развертыванию службы MaaS. Рассматриваемые показатели включали существующие или планируемые этапы внедрения новых систем транспорта, плотность существующего общественного транспорта и общее развитие инфраструктуры. На первом месте оказались наши соседи — столица Финляндии Хельсинки, которая обошла по готовности к транспортным системам будущего идущих следом Стокгольм, Вену и Амстердам.

Исследование также показало, что отказ от личного транспорта в пользу хорошо налаженного общественного позволит экономить в год до полумиллиарда часов, проведенных в поездках, то есть примерно по 90 часов на каждого европейца. Кроме этого, сокращение числа личных автомобилей на дорогах приведет к разгрузке транспортных систем и как следствие — к уменьшению количества пробок.